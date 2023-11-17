WTA17 ноября 2023, 13:51 |
898
0
ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях
Чешская теннисистка показала, как проходила съемка
17 ноября 2023, 13:51 |
898
0
Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова приняла участие в фотосессии для чеського журналу «Marianne» в украшениях от ювелирного дома ALO Diamonds
Также чешская теннисистка опубликовала видео того, как проходила съемка.
Отметим, что 33-летняя Квитова завершила сезон на 14 строчке мирового рейтинга. В текущем сезоне она выиграла большой хардовый турнир в Майами и травяные соревнования в Берлине.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 ноября 2023, 12:38 8
Главным рефери выступит Хесус Хиль Мансано
Теннис | 16 ноября 2023, 19:07 5
Юлия в двух сетах разгромила Гильермину Найю
Футбол | 16.11.2023, 21:07
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Футбол | 16.11.2023, 16:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2023, 15:42 7
17.11.2023, 01:35
Футбол
15.11.2023, 20:25 97
16.11.2023, 17:45 1
16.11.2023, 02:09 1
15.11.2023, 12:05 17
15.11.2023, 20:16 6