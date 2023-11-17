ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова приняла участие в фотосессии для чеського журналу «Marianne» в украшениях от ювелирного дома ALO Diamonds

Также чешская теннисистка опубликовала видео того, как проходила съемка.

Отметим, что 33-летняя Квитова завершила сезон на 14 строчке мирового рейтинга. В текущем сезоне она выиграла большой хардовый турнир в Майами и травяные соревнования в Берлине.