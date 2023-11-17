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  4. ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях
WTA
17 ноября 2023, 13:51 |
898
0

ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях

Чешская теннисистка показала, как проходила съемка

17 ноября 2023, 13:51 |
898
0
ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях
Instagram. Петра Квитова

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова приняла участие в фотосессии для чеського журналу «Marianne» в украшениях от ювелирного дома ALO Diamonds

Также чешская теннисистка опубликовала видео того, как проходила съемка.

Отметим, что 33-летняя Квитова завершила сезон на 14 строчке мирового рейтинга. В текущем сезоне она выиграла большой хардовый турнир в Майами и травяные соревнования в Берлине.

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Петра Квитова lifestyle фото видео
Источник Instagram
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