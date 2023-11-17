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  4. «Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
Чемпионат мира
17 ноября 2023, 11:49 |
1775
5

«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем

Игрок недоволен поведением соперника

17 ноября 2023, 11:49 |
1775
5
«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина уступила Уругваю 0:2, а форвард Лионель Месси в одном из моментов устроил толкотню и схватил соперника за горло.

Игрок объяснил это поведением молодых футболистов.

«Я не хочу говорить, что я думаю по поводу некоторых жестов игроков Уругвая. Там молодые ребята, и этой молодежи нужно научиться уважать старших».

«У нас с Уругваем всегда было уважение друг к другу. Молодежи нужно немного поучиться в этом плане», — уверен Месси.

Это первое поражение Аргентины за календарный год.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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AndiM
А що гравці Аргентини витворяла на кожному матчі ЧС? Одного їхнього прибитого воротаря вистачить,щоб гном закрив свій пздак і не нив.
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+1
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Умник
Ага подойди к Вальверде скажи ему это в глаза.
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+1
MrStepanovM .
типовий аргумент будь якого старого пердуна, коли по суті аргументів нема
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0
Swed
Отцы и дети.)
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0
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