«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем
Игрок недоволен поведением соперника
В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина уступила Уругваю 0:2, а форвард Лионель Месси в одном из моментов устроил толкотню и схватил соперника за горло.
Игрок объяснил это поведением молодых футболистов.
«Я не хочу говорить, что я думаю по поводу некоторых жестов игроков Уругвая. Там молодые ребята, и этой молодежи нужно научиться уважать старших».
«У нас с Уругваем всегда было уважение друг к другу. Молодежи нужно немного поучиться в этом плане», — уверен Месси.
Это первое поражение Аргентины за календарный год.
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