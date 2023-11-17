«Где уважение к старшим?». Месси объяснил свое поведение в матче с Уругваем

В матче отбора ЧМ-2026 Аргентина уступила Уругваю 0:2, а форвард Лионель Месси в одном из моментов устроил толкотню и схватил соперника за горло.

Игрок объяснил это поведением молодых футболистов.

«Я не хочу говорить, что я думаю по поводу некоторых жестов игроков Уругвая. Там молодые ребята, и этой молодежи нужно научиться уважать старших».

«У нас с Уругваем всегда было уважение друг к другу. Молодежи нужно немного поучиться в этом плане», — уверен Месси.

Это первое поражение Аргентины за календарный год.