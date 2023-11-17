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  4. Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
Испания
17 ноября 2023, 11:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:50
2695
1

Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально

В клубе довольны выступлениями форварда

17 ноября 2023, 11:31 | Обновлено 17 ноября 2023, 11:50
2695
1
Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время паузы на матчи сборных журналисты популярного испанского издания AS коротко оценили достижения команд чемпионата Испании после трети дистанции.

В составе лидера «Жироны» они выделили форварда Артема Довбика:

«Успех «Жироны» в сезоне связан с многими факторами, но в первую очередь – с удачными трансферами спортивного директора Кике Карселя.

Вингер Савиньо, вероятно, главное открытие сезона, Эрик Гарсия надежен как никогда, а Виктор Цыганков показывает себя великолепным игроком. Но есть еще Артем Довбик, который превзошел все ожидания. Он ворвался в чемпионат метеором.

За 13 матчей Ла Лиги у него 7 голов и 5 ассистов, что превосходит результаты Кристиана Стуани в его лучшие сезоны. Кроме того, Довбик помогает в прессинге и борьбе в воздухе. В «Жироне» подтверждают, что видели в Довбике важного игрока, но думали, что ему понадобится время на адаптацию. Артем все еще не говорит по-испански, но ему помогает освоиться Виктор Цыганков.

Даже не зная языка, лигу и страну, Довбик быстро ко всему привык, хотя в клубе ждали, что все пройдет намного сложнее. Артем идеально вписался в планы и схемы тренера.

А пока Довбик лишь на три гола отстает от показателя Беллингема и забил столько же, сколько Левандовски, Мората и Оярсабаль.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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fifa2020
Не пять асистів, а 4! У вас в кожній статті різні цифри, то 6 пишете, то 5...!  То 7+5 у вас = 13...
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