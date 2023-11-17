Тренер сборной Италии: «Мы готовы к матчам с Македонией и Украиной»

Сборная Италии завершит отбор Евро-2024 матчами против Северной Македонии 17 ноября и Украины 20 ноября. Несмотря на обилие травмированных, наставник Лучано Спаллетти уверен в своей команде.

«Мы хорошо подготовились к матчам против Северной Македонии и Украины. У нас хорошая команда, мы уверены в своих силах. Италия должна показать футбол, который соответствует нашей истории и стилю игры».

« У нас состав, который уже находился под таким давлением, они знают, что делать на поле», — уверен Спаллетти.

В таблице сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку сражаются Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.