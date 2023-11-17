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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 10:12 |
640
1

Тренер сборной Италии: «Мы готовы к матчам с Македонией и Украиной»

Лучано Спаллетти уверен в своих игроках

17 ноября 2023, 10:12 |
640
1
Тренер сборной Италии: «Мы готовы к матчам с Македонией и Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии завершит отбор Евро-2024 матчами против Северной Македонии 17 ноября и Украины 20 ноября. Несмотря на обилие травмированных, наставник Лучано Спаллетти уверен в своей команде.

«Мы хорошо подготовились к матчам против Северной Македонии и Украины. У нас хорошая команда, мы уверены в своих силах. Италия должна показать футбол, который соответствует нашей истории и стилю игры».

« У нас состав, который уже находился под таким давлением, они знают, что делать на поле», — уверен Спаллетти.

В таблице сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку сражаются Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.

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Источник Football-Italia
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Муґунот Уух
а в УЄФА вже кляузи настрочили?
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