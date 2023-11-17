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  4. Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Испания
17 ноября 2023, 09:52 |
2995
0

Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»

Невероятные результаты скромной команды

17 ноября 2023, 09:52 |
2995
0
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил удачные выступления «Жироны» в чемпионате Испании. Команда лидирует в таблице после 13 туров.

«Вокруг «Жироны» сейчас такая метушня. Никто не понимает, как такой маленький клуб лидирует в таблице. Все на нас смотрят и думают: в чем тут дело? Мы воспринимаем это нормально, никакого давления нет».

«Мы наслаждаемся каждым матчем, но в Ла Лиге проходных игр нет. Не было в сезоне, что мы приехали и легко победили», – сказал Довбик.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Артем Довбик Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник ВЗбирна
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