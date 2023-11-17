Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»

Форвард сборной Украины Артем Довбик оценил удачные выступления «Жироны» в чемпионате Испании. Команда лидирует в таблице после 13 туров.

«Вокруг «Жироны» сейчас такая метушня. Никто не понимает, как такой маленький клуб лидирует в таблице. Все на нас смотрят и думают: в чем тут дело? Мы воспринимаем это нормально, никакого давления нет».

«Мы наслаждаемся каждым матчем, но в Ла Лиге проходных игр нет. Не было в сезоне, что мы приехали и легко победили», – сказал Довбик.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.