Илья КВАСНИЦА: «Украина U-21 намерена выйти на Евро с первого места»

Один из героев молодежной сборной Украины в матче против Англии U-21 Илья Квасница надеется, что команда сможет финишировать на первом месте в группе отбора Евро-2025 и выйти в финальную часть.

«То, что сейчас мы на первом месте, никак не влияет на нас. Мы хотим и дальше играть как можно лучше и набрать больше очков. Хотим выйти из первого места.

Мы уже играли с Люксембургом, потому знаем, как они будут играть. Разберем их еще раз и будем пытаться выиграть», – сказал Квасница.

Украина после трех матчей лидирует с 9 очками, а сегодня сыграет против Люксембурга U-21.