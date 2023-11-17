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  4. Илья КВАСНИЦА: «Украина U-21 намерена выйти на Евро с первого места»
Молодежные турниры
17 ноября 2023, 07:51 |
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Илья КВАСНИЦА: «Украина U-21 намерена выйти на Евро с первого места»

Пока у команды все хорошо

17 ноября 2023, 07:51 |
131
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Илья КВАСНИЦА: «Украина U-21 намерена выйти на Евро с первого места»
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из героев молодежной сборной Украины в матче против Англии U-21 Илья Квасница надеется, что команда сможет финишировать на первом месте в группе отбора Евро-2025 и выйти в финальную часть.

«То, что сейчас мы на первом месте, никак не влияет на нас. Мы хотим и дальше играть как можно лучше и набрать больше очков. Хотим выйти из первого места.

Мы уже играли с Люксембургом, потому знаем, как они будут играть. Разберем их еще раз и будем пытаться выиграть», – сказал Квасница.

Украина после трех матчей лидирует с 9 очками, а сегодня сыграет против Люксембурга U-21.

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Илья Квасница сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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