Забыли про поражения. Аргентина проиграла впервые с триумфального ЧМ-2022

Сборная Аргентины в матче отбора ЧМ-2026 проиграла Уругваю со счетом 0:2, потерпев первое за календарный год поражение.

Команда Лионеля Скалони не проигрывала с 22 ноября минувшего года, когда сенсационно уступила Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

После этого аргентинцы выиграли чемпионат мира. Команда до неудачи в игре с Уругваем находилась на серии из 13 побед подряд.

В группе отбора Аргентина идет на первой позиции.