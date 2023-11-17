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  4. Забыли про поражения. Аргентина проиграла впервые с триумфального ЧМ-2022
Чемпионат мира
17 ноября 2023, 07:28 |
1041
1

Забыли про поражения. Аргентина проиграла впервые с триумфального ЧМ-2022

Команда Скалони была на невероятной серии

17 ноября 2023, 07:28 |
1041
1
Забыли про поражения. Аргентина проиграла впервые с триумфального ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины в матче отбора ЧМ-2026 проиграла Уругваю со счетом 0:2, потерпев первое за календарный год поражение.

Команда Лионеля Скалони не проигрывала с 22 ноября минувшего года, когда сенсационно уступила Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

После этого аргентинцы выиграли чемпионат мира. Команда до неудачи в игре с Уругваем находилась на серии из 13 побед подряд.

В группе отбора Аргентина идет на первой позиции.

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Источник Sport.ua
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