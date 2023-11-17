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17 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:41
13
0

Сборная Украины U-16 сыграет на Турнире развития УЕФА в Эстонии

Соревнования будут проходить в Эстонии с 22 до 28 апреля 2024 года

17 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:41
13
0
Сборная Украины U-16 сыграет на Турнире развития УЕФА в Эстонии
УЕФА

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА.

Соревнования для команды Владимира Езерского будут проходить в Эстонии с 22 по 28 апреля 2024 года.

На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.

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сборная Украины по футболу U-16 турнир развития УЕФА чемпионат Европы по футболу U-17
Источник Украинская ассоциация футбола
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