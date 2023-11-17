Сборная Украины U-16 сыграет на Турнире развития УЕФА в Эстонии

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА.

Соревнования для команды Владимира Езерского будут проходить в Эстонии с 22 по 28 апреля 2024 года.

На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.