Молодежные турниры17 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:41
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Сборная Украины U-16 сыграет на Турнире развития УЕФА в Эстонии
Соревнования будут проходить в Эстонии с 22 до 28 апреля 2024 года
17 ноября 2023, 03:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 03:41
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Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА.
Соревнования для команды Владимира Езерского будут проходить в Эстонии с 22 по 28 апреля 2024 года.
На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.
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