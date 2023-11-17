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17 ноября 2023, 02:41 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября

Важные события во всех видах спорта

17 ноября 2023, 02:41 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Англия – Мальта

Favbet 1.01 – 29.00 – 85.00

21:45 Италия – Северная Македония

Favbet 1.15 – 8.00 – 22.00

21:45 Польша – Чехия

Favbet 2.47 – 3.28 – 3.28

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик

Favbet 1.73 – 2.00

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Источник Sport.ua
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