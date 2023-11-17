ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Англия – Мальта

1.01 – 29.00 – 85.00

21:45 Италия – Северная Македония

1.15 – 8.00 – 22.00

21:45 Польша – Чехия

2.47 – 3.28 – 3.28

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик

1.73 – 2.00