Другие новости17 ноября 2023, 02:41 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Важные события во всех видах спорта
17 ноября 2023, 02:41 |
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В пятницу, 17 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Англия – Мальта
21:45 Италия – Северная Македония
21:45 Польша – Чехия
ТЕННИС
18:00 Юлия Стародубцева – Элизабет Мандлик
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