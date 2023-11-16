Зинченко – the best! Украинец – лучший в АПЛ по пасам с продвижением
Защитник «Арсенал» подтверждает желание быть полезным команде в атаке
Игрок обороны лондонского «Арсенала» Александр Зинченко является лидером рейтинга игроков Английской Премьер-лига по количеству пасов с продвижением в текущем сезоне, который представлен статическим порталом TheOther14.
Украинец в среднем за матч совершает 11,32 передачи с продвижением вперед.
По общему количеству пасов с продвижением лидер нынешнего сезона в АПЛ является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. НА его счету 108 таких передач, но по среднему показателю он проигрывает Зинченко.
Заметим, что в рейтинге учтены игроки, которые выполнили как минимум 36 передач.
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