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  4. Зинченко – the best! Украинец – лучший в АПЛ по пасам с продвижением
Англия
16 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:42
483
0

Зинченко – the best! Украинец – лучший в АПЛ по пасам с продвижением

Защитник «Арсенал» подтверждает желание быть полезным команде в атаке

16 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:42
483
0
Зинченко – the best! Украинец – лучший в АПЛ по пасам с продвижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок обороны лондонского «Арсенала» Александр Зинченко является лидером рейтинга игроков Английской Премьер-лига по количеству пасов с продвижением в текущем сезоне, который представлен статическим порталом TheOther14.

Украинец в среднем за матч совершает 11,32 передачи с продвижением вперед.

По общему количеству пасов с продвижением лидер нынешнего сезона в АПЛ является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. НА его счету 108 таких передач, но по среднему показателю он проигрывает Зинченко.

Заметим, что в рейтинге учтены игроки, которые выполнили как минимум 36 передач.

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
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