Зинченко – the best! Украинец – лучший в АПЛ по пасам с продвижением

Игрок обороны лондонского «Арсенала» Александр Зинченко является лидером рейтинга игроков Английской Премьер-лига по количеству пасов с продвижением в текущем сезоне, который представлен статическим порталом TheOther14.

Украинец в среднем за матч совершает 11,32 передачи с продвижением вперед.

По общему количеству пасов с продвижением лидер нынешнего сезона в АПЛ является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. НА его счету 108 таких передач, но по среднему показателю он проигрывает Зинченко.

Заметим, что в рейтинге учтены игроки, которые выполнили как минимум 36 передач.