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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 15:23 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:28
368
2

ПЕТРАКОВ: «Сборная Хорватии – одна из лучших команд мира»

Хорваты стали соперником Армении в матче квалификации Евро-2024

22 ноября 2023, 15:23 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:28
368
2
ПЕТРАКОВ: «Сборная Хорватии – одна из лучших команд мира»
YouTube. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высоко оценил команду Хорватии, соперника по матчу 10-го тура квалификации Евро-2024:

«Игра ничего не значит? Для каждого футболиста очень много значит игра квалификации Евро-2024. Еще и с таким соперником. Иначе с футболом надо заканчивать и мне, и футболистам, если нет мотивации.

Сборная Хорватии – одна из лучших команд мира. Мы учимся на таких матчах. У нас достаточно мотивации, все горят желанием играть с такими командами».

Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении (1:0). Единственный гол забил Анте Будимир на 43-й минуте матча. Хорваты стали 21-й командой из 24, которая вышла в финальную часть ЧЕ-2024 в Германии.

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Источник Sport.ua
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