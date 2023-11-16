16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Товарищеский матч, 16 ноября, 17:00. Гданьск (Польша)

Лехия Гданьск – сборная Украины – 0:2

Голы: Александр Пихаленок, 24, Егор Назарина, 58.

ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче