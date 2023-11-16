ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче
Желто-синие победили 2:0
16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.
Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).
Товарищеский матч, 16 ноября, 17:00. Гданьск (Польша)
Лехия Гданьск – сборная Украины – 0:2
Голы: Александр Пихаленок, 24, Егор Назарина, 58.
ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новое соглашение будет действовать до июня 2024 года
К сожалению, из Красной группы в плей-офф ATP Finals 2023 пробился Даниил Медведев