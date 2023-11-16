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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 21:03 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:26
2265
0

ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче

Желто-синие победили 2:0

16 ноября 2023, 21:03 | Обновлено 16 ноября 2023, 21:26
2265
0
ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче
УАФ.

16 ноября в польском Гданське состоялся товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины (0:2). Команды играли на арене Polsat Plus Arena в Гданське, построенной к Евро-2012.

Украинская сборная забила по голу в каждом тайме. На 24-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для сборной Украины (1:0). После перерыва, на 58-й минуте, Егор Назарина удвоил перевес сине-желтых (2:0).

Товарищеский матч, 16 ноября, 17:00. Гданьск (Польша)

Лехия Гданьск – сборная Украины – 0:2

Голы: Александр Пихаленок, 24, Егор Назарина, 58.

ФОТО. Как сборная Украины справилась с Лехией в товарищеском матче

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Евро-2024 Александр Пихаленок Егор Назарина фото
Источник Sport.ua
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