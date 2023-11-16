Сергийчук не сможет сыграть с Металлистом

Как стало известно Sport.ua, субботний матч в Первой лиге с «Металлистом» пропустит не только его воспитанник, а ныне центральный защитник бузовской «Нивы» Юрий Потимков, в сентябре порвавший на тренировке крестообразные связки, а и нападающий Михаил Сергийчук.

Травма центрфорварда не столь серьезна, однако она не позволила Сергийчуку сыграть в предыдущем туре против «Хуста» (1:0). Не поможет экс-игрок «Вереса», «Карпат» и «Ворсклы» своей нынешней команде и в ближайший уик-энд.

32-летний Сергийчук в текущем сезоне Первой лиги провел 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

После 16-ти туров чемпионата Первой лиги «Нива» из Бузовой с 26 очками занимает 3-е место в группе А. «Металлист» с 10 зачетными баллами замыкает турнирную таблицу.

Матч «Металлист» – «Нива» Бузовая состоится в Ужгороде 18 ноября. Начало – в 12:00.