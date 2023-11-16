MEGOGO отменил регистрацию УПЛ ТВ. Лига создаст свой канал

Сегодня, 16 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отменил регистрацию телеканала с логотипом «УПЛ ТВ». Это было сделано по просьбе компании MEGOGO.

«Тяжелые времена. Мы будем фокусировать представителей, которые привлечены, на существующие каналы. И пока не будем делать УПЛ ТВ. Мы были техническим партнером, и сейчас у нас изменились планы», – заявил представитель компании.

По информации UA-Football, MEGOGO отменила регистрацию канала для того, чтобы Украинськая Премьер-лига могла создать и зарегистрировать под неймингом «УПЛ ТВ» свой собственный телканал.