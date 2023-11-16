Надаль выступил с заявлением относительно своего возвращения в тур

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров серии Grand Slam, опубликовал пост-анонс, касающийся своего возвращения на корт. Экс-первый номер мирового рейтинга заявил, что вскоре он расскажет, где и когда даст рестарт карьере.

«Вчера я подтвердил, что вернусь. Следите за новостями в ближайшее время, чтобы узнать, когда мы с командой решим и объявим, когда и где», – написал Надаль.

Напомним, 37-летний Надаль в январе прошлого года на Australian Open 2023 серьезно травмировался, растянув подвздошно-поясничные мышцы левой ноги.