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Украина. Вторая лига
16 ноября 2023, 18:59 |
293
0

Три игрока Прикарпатья пропустят матч с Эпицентром

Василий Цюцюра успел восстановиться после травмы, полученной в игре с «Металлистом»

16 ноября 2023, 18:59 |
293
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Три игрока Прикарпатья пропустят матч с Эпицентром
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Цюцюра

В субботу, 18 ноября, одна из самых успешных команд осени в Первой лиге «Прикарпатье» сыграет на выезде с «Эпицентром». Как стало известно Sport.ua, в общей группе готовится к матчу в Каменце-Подольском нападающий зелено-желтых Василий Цюцюра, не сумевший доиграть поединок предыдущего тура с «Металлистом» из-за травмы.

В то же время в лазарете «Прикарпатья» остается фланговый полузащитник Максим Стадник, который продолжает реабилитацию после операции на голеностопе. Также пропустят субботний матч левый защитник Михаил Пыско (несет службу в ВСУ и уже давненько отсутствует в расположении команды) и опорный полузащитник Павел Михальчук (в игре с «Металлистом» получил четвертую желтую карточку в чемпионате).

Матч 17-го тура Первой лиги «Эпицентр» – «Прикарпатье» состоится 18 ноября и начнется в 12:00.

Хозяева подходят к этой встрече на втором месте в турнирной таблице группы А, гости — на пятом, продолжая заочную борьбу с «Буковиной» за попадание в «чемпионскую группу» (туда выходят лучшие пять команд из каждой группы).

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Прикарпатье Ивано-Франковск Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины Михаил Пыско Василий Цюцюра инсайд
Источник Sport.ua
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