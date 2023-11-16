Егор Назарина забил первый гол за сборную Украины
Украинец отметился голом против польской «Лехии»
16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.
По состоянию на 90 минуту счет в матче 2:0 в пользу сине-желтых. На 58-й минуте Егор Назарина удвоил перевес в счете для сборной Украины (2:0).
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Для полузащитника донецкого «Шахтера» этот гол стал дебютным за национальную сборною Украины по футболу.
Ранее, 9 сентября, Назарина дебютировал за главную команду страны в матче против Англии.
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