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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2023, 18:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 19:12
727
0

Егор Назарина забил первый гол за сборную Украины

Украинец отметился голом против польской «Лехии»

16 ноября 2023, 18:51 | Обновлено 16 ноября 2023, 19:12
727
0
Егор Назарина забил первый гол за сборную Украины
УАФ. Егор Назарина

16 ноября в 17:00 в польском Гданське проходит товарищеский матч между командой «Лехия» Гданьск и сборной Украины.

По состоянию на 90 минуту счет в матче 2:0 в пользу сине-желтых. На 58-й минуте Егор Назарина удвоил перевес в счете для сборной Украины (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для полузащитника донецкого «Шахтера» этот гол стал дебютным за национальную сборною Украины по футболу.

Ранее, 9 сентября, Назарина дебютировал за главную команду страны в матче против Англии.

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товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лехия Гданьск Егор Назарина Евро-2024 Украина - Италия
Источник Sport.ua
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