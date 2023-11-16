WTA16 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:08
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Юлия Стародубцева – Гильермина Найя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Колине
16 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:08
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16 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).
Во втором раунде основы украинка сыграет против Гильермины Наи из Аргентины (№402 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Пигосси (№136 WTA) или Элизабет Мандлик (№125 WTA).
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Комментарии 3
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єсс та і з баранкою...
Спокійно та впевнено, як і мало бути. Аж шкода, що таких суперниць більше не буде. Як ця Ная Нахіману розгромила?
є перший!
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