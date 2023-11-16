Юлия Стародубцева – Гильермина Найя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Гильермины Наи из Аргентины (№402 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Пигосси (№136 WTA) или Элизабет Мандлик (№125 WTA).

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