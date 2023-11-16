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  4. Юлия Стародубцева – Гильермина Найя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:08
558
3

Юлия Стародубцева – Гильермина Найя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Колине

16 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:08
558
3
Юлия Стародубцева – Гильермина Найя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

16 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Гильермины Наи из Аргентины (№402 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Пигосси (№136 WTA) или Элизабет Мандлик (№125 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
єсс та і з баранкою...
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+1
Stanislav Matusevych
Спокійно та впевнено, як і мало бути. Аж шкода, що таких суперниць більше не буде. Як ця Ная Нахіману розгромила?
Ответить
+1
Александр Ад
є перший!
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0
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