Олейникова выиграла матч в Греции, Соболева проиграла
Вероника Подрез завершила борьбу на соревнованиях в Люксембурге
Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова сыграли матчи второго раунда на турнире ITF W25 в Ираклионе (Греция).
Шестая сеяная Анастасия проиграла Димитре Павлу из Греции, Александра оказалась сильнее итальянки Авроры Зантедески в трех сетах.
На 40-тысячнике в Петанже (Люксембург) во втором круге Вероника Подрез, которая ранее прошла сито отбора, уступила в трех партиях Софии Костулас из Бельгии.
Ираклион. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина, 6) – Димитра Павлу (Греция) – 2:6, 3:6
Александра Олейникова (Украина) – Аврора Зантедески (Италия) – 6:1, 4:6, 6:3
Петанж. Второй круг
Вероника Подрез (Украина, Q) – София Костулас (Бельгия) – 3:6, 6:3, 1:6
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