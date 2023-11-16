Олейникова выиграла матч в Греции, Соболева проиграла

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова сыграли матчи второго раунда на турнире ITF W25 в Ираклионе (Греция).

Шестая сеяная Анастасия проиграла Димитре Павлу из Греции, Александра оказалась сильнее итальянки Авроры Зантедески в трех сетах.

На 40-тысячнике в Петанже (Люксембург) во втором круге Вероника Подрез, которая ранее прошла сито отбора, уступила в трех партиях Софии Костулас из Бельгии.

Ираклион. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина, 6) – Димитра Павлу (Греция) – 2:6, 3:6

Александра Олейникова (Украина) – Аврора Зантедески (Италия) – 6:1, 4:6, 6:3

Петанж. Второй круг

Вероника Подрез (Украина, Q) – София Костулас (Бельгия) – 3:6, 6:3, 1:6