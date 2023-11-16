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ITF
16 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:34
204
3

Олейникова выиграла матч в Греции, Соболева проиграла

Вероника Подрез завершила борьбу на соревнованиях в Люксембурге

16 ноября 2023, 18:20 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:34
204
3
Олейникова выиграла матч в Греции, Соболева проиграла
ITF. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова сыграли матчи второго раунда на турнире ITF W25 в Ираклионе (Греция).

Шестая сеяная Анастасия проиграла Димитре Павлу из Греции, Александра оказалась сильнее итальянки Авроры Зантедески в трех сетах.

На 40-тысячнике в Петанже (Люксембург) во втором круге Вероника Подрез, которая ранее прошла сито отбора, уступила в трех партиях Софии Костулас из Бельгии.

Ираклион. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина, 6) – Димитра Павлу (Греция) – 2:6, 3:6
Александра Олейникова (Украина) – Аврора Зантедески (Италия) – 6:1, 4:6, 6:3

Петанж. Второй круг
Вероника Подрез (Украина, Q) – София Костулас (Бельгия) – 3:6, 6:3, 1:6

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Анастасия Соболева Александра Олейникова Вероника Подрез ITF Ираклион ITF Петанж
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Олександр Науменко
Сашко молодець, йде на гору, а ось Настя різко зупинилася, почала програвати нижчим за рейтингом.Не хотілось би другої Страхової.
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