Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕКХЭМ: «Переход Месси – наш подарок США и МЛС»
Major League Soccer
16 ноября 2023, 17:42 |
192
0

БЕКХЭМ: «Переход Месси – наш подарок США и МЛС»

Владелец «Интер Майами» до сих пор не верит, что ему удалось совершить этот трансфер

16 ноября 2023, 17:42 |
192
0
БЕКХЭМ: «Переход Месси – наш подарок США и МЛС»
AFP Photo. Дэвид Бекхэм и Лионель Месси

Владелец клуба американской МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм счастлив, что нынешним летом ему удалось переманить к себе чемпиона мира по футболу и восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.

«Все еще тяжело поверить, что в нашей команде есть Лионель Месси, – признался Бекхэм в интервью Goal.com. – Мы всегда знали, что переезд Лео в США, а не только в Майами, будет нашим подарком США и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов, и именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду.

Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты, быть лучшей командой в лиге. Но одной из причин, по которой мы купили его, было также желание вдохновить следующее поколение футболистов в США, чтобы молодые люди захотели стать футболистами. Следовательно, его подписание способствует этому, и это важно для нас».

Отметим, что вскоре после дебюта за «Интер Майами» Месси помог своей новой команде завоевать Кубок Лиги, победив в финале по пенальти «Нэшвилл», но в плей-офф чемпионата пробиться не удалось. Теперь аргентинец ставит максимальные цели – выиграть с «цаплями» все турниры, в которых будет принимать участие в следующем году.

По теме:
Родри рассказал, почему Холанд заслужил Золотой мяч больше, чем Месси
МАРСЕЛО: «Спровоцируете Месси — он разозлится»
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
Футбол | 15 ноября 2023, 19:18 3
Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина
Стало известно, когда состоится матч Лехия – Украина

Товарищеская игра состоится 16 ноября в 17:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил себе ракеткой колено
Теннис | 16 ноября 2023, 09:05 4
ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил себе ракеткой колено
ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил себе ракеткой колено

Для него это норма

ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
Бокс | 15.11.2023, 20:16
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче
Футбол | 16.11.2023, 15:27
Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче
Агент Луческу дал четкий расклад относительно интереса клубов к Мирче
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 15.11.2023, 17:48
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром
А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром
15.11.2023, 07:25
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
16.11.2023, 14:31
Футбол
Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
15.11.2023, 13:59 3
Футбол
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
14.11.2023, 20:00 31
Футбол
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
Илон МАСК: «Зеленский давно живет в своей реальности мясника»
15.11.2023, 13:08 88
Война
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
16.11.2023, 13:15 1
Футбол
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
15.11.2023, 12:07
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем