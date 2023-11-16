БЕКХЭМ: «Переход Месси – наш подарок США и МЛС»

Владелец клуба американской МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм счастлив, что нынешним летом ему удалось переманить к себе чемпиона мира по футболу и восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.

«Все еще тяжело поверить, что в нашей команде есть Лионель Месси, – признался Бекхэм в интервью Goal.com. – Мы всегда знали, что переезд Лео в США, а не только в Майами, будет нашим подарком США и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов, и именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду.

Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты, быть лучшей командой в лиге. Но одной из причин, по которой мы купили его, было также желание вдохновить следующее поколение футболистов в США, чтобы молодые люди захотели стать футболистами. Следовательно, его подписание способствует этому, и это важно для нас».

Отметим, что вскоре после дебюта за «Интер Майами» Месси помог своей новой команде завоевать Кубок Лиги, победив в финале по пенальти «Нэшвилл», но в плей-офф чемпионата пробиться не удалось. Теперь аргентинец ставит максимальные цели – выиграть с «цаплями» все турниры, в которых будет принимать участие в следующем году.