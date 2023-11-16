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Испания
16 ноября 2023, 17:12 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:13
219
0

Футболист сборной Испании Пино пропустит Евро-2024 из-за разрыва «крестов»

Игрок «Вильярреала» получил серьезную травму на тренировке

16 ноября 2023, 17:12 | Обновлено 16 ноября 2023, 18:13
219
0
Футболист сборной Испании Пино пропустит Евро-2024 из-за разрыва «крестов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ереми Пино

21-летний атакующий полузащитник «Вильярреала» Ереми Пино не сыграет в составе сборной Испании в финальном турнире Евро-2024.

Не получив вызов в расположение «Фурии Рохи» на не имеющие турнирного значения матчи отбора против Кипра (16 ноября) и Грузии (19 ноября), футболист получил травму на тренировке в «Вильярреале». Как сообщает AS, Ереми покинул базу «желтой субмарины», ощущая боль в колене, и проведенное на следующий день обследование показало разрыв крестообразной связки. Теперь в клубе решают, когда игроку, ранее не получавшему настолько серьезных травм, будет сделана операция, из-за которой Пино пропустит остаток сезона-2023/2024 и финальный турнир Евро-2024.

Добавим, что Пино находился в заявке «Фурии Рохи» на ЧМ-2022, но не провел в Катаре ни одного матча. В целом на его счету 12 поединков и два гола в составе национальной команды.

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Источник AS
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