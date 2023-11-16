Футболист сборной Испании Пино пропустит Евро-2024 из-за разрыва «крестов»

21-летний атакующий полузащитник «Вильярреала» Ереми Пино не сыграет в составе сборной Испании в финальном турнире Евро-2024.

Не получив вызов в расположение «Фурии Рохи» на не имеющие турнирного значения матчи отбора против Кипра (16 ноября) и Грузии (19 ноября), футболист получил травму на тренировке в «Вильярреале». Как сообщает AS, Ереми покинул базу «желтой субмарины», ощущая боль в колене, и проведенное на следующий день обследование показало разрыв крестообразной связки. Теперь в клубе решают, когда игроку, ранее не получавшему настолько серьезных травм, будет сделана операция, из-за которой Пино пропустит остаток сезона-2023/2024 и финальный турнир Евро-2024.

Добавим, что Пино находился в заявке «Фурии Рохи» на ЧМ-2022, но не провел в Катаре ни одного матча. В целом на его счету 12 поединков и два гола в составе национальной команды.