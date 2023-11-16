ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион Лехии

Национальная сборная Украины по футболу прибыла на стадион «Polsut Plus Arena», чтобы сыграть товарищеский матч против польской «Лехии».

Эта встреча имеет чисто подготовительный статус, а потому состоится «за закрытыми дверями», то есть трансляция этой игры не запланирована.

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Подопечные Сергея Реброва готовятся к важному матчу последнего решающего тура группового этапа на Евро-2024 против Италии, в котором станет известен обладатель прямой путевки на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее, в матче «Лехия» – Украина тренеры договорились провести по 10 замен.