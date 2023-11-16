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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:04
901
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион Лехии

Товарищеский матч начнется в 17:00

16 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 16 ноября 2023, 17:04
901
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион Лехии
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу прибыла на стадион «Polsut Plus Arena», чтобы сыграть товарищеский матч против польской «Лехии».

Эта встреча имеет чисто подготовительный статус, а потому состоится «за закрытыми дверями», то есть трансляция этой игры не запланирована.

Следите за обновлениями и результатами матча на сайте Sport.ua и в соцсетях.

Подопечные Сергея Реброва готовятся к важному матчу последнего решающего тура группового этапа на Евро-2024 против Италии, в котором станет известен обладатель прямой путевки на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее, в матче «Лехия» – Украина тренеры договорились провести по 10 замен.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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