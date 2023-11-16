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Франция
16 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 16:14
914
1

ПСЖ не будет продлевать контракт с Мбаппе

Впрочем, боссы парижского клуба надеются, что лидер останется в команде еще на сезон

16 ноября 2023, 15:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 16:14
914
1
ПСЖ не будет продлевать контракт с Мбаппе
ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

Руководство французского «ПСЖ» не планирует продлевать контракт лидера команды и лучшего бомбардира Килиана Мбаппе.

Действующее соглашение форварда действует до лета 2024 года, и, по информации издания AS, парижане не теряют надежды, что футболист использует автоматическую опцию его продления на один год. В противном случае уже в январе 25-летний нападающий, предметный интерес к которому мадридского «Реала» ни для кого не секрет, сможет беспрепятственно вести переговоры с клубами по поводу своего трансфера.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 15 мячей.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Франции по футболу
Источник AS
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Якщо хоче щось більше за чемпіонат, кубок та суперкубок Франції виграти на клубному рівні, то треба йти з ПСЖ. Це також стосується і завоювання ЗМ.
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Теннис
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