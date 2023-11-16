ПСЖ не будет продлевать контракт с Мбаппе

Руководство французского «ПСЖ» не планирует продлевать контракт лидера команды и лучшего бомбардира Килиана Мбаппе.

Действующее соглашение форварда действует до лета 2024 года, и, по информации издания AS, парижане не теряют надежды, что футболист использует автоматическую опцию его продления на один год. В противном случае уже в январе 25-летний нападающий, предметный интерес к которому мадридского «Реала» ни для кого не секрет, сможет беспрепятственно вести переговоры с клубами по поводу своего трансфера.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 15 мячей.