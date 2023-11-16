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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Лобановский был гораздо более сильным тренером, чем Венгер»
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16 ноября 2023, 15:45 |
1154
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Лобановский был гораздо более сильным тренером, чем Венгер»

Бывший защитник «Динамо» и «Арсенала» сравнил двух легендарных специалистов

16 ноября 2023, 15:45 |
1154
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Лобановский был гораздо более сильным тренером, чем Венгер»
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Бывший защитник киевского «Динамо» (1989-1999) и лондонского «Арсенала» (1999-2003) Олег Лужный сравнил двух легендарных тренеров: Валерия Лобановского и Арсена Венгера.

– Вы играли под руководством одних из лучших тренеров того времени – Валерия Лобановского и Арсена Венгера. Почему они стали легендарными, в чем заключается их особенность? Чему они вас научили? Как отличаются их установки и тренерские идеи?

– Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков. Тогда как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен был толковый специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерский талант. В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня.

Олег Лужный в составе «Динамо» провел 347 матчей, отметившись 14 забитыми голами. В 1999 году «Арсенал» приобрел его за 2.75 миллиона евро. За лондонский коллектив Олег отыграл 110 поединков.

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Олег Лужный Арсен Венгер Валерий Лобановский Динамо Киев Арсенал Лондон
Источник Sportarena
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