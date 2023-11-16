Олег ЛУЖНЫЙ: «Лобановский был гораздо более сильным тренером, чем Венгер»
Бывший защитник «Динамо» и «Арсенала» сравнил двух легендарных специалистов
Бывший защитник киевского «Динамо» (1989-1999) и лондонского «Арсенала» (1999-2003) Олег Лужный сравнил двух легендарных тренеров: Валерия Лобановского и Арсена Венгера.
– Вы играли под руководством одних из лучших тренеров того времени – Валерия Лобановского и Арсена Венгера. Почему они стали легендарными, в чем заключается их особенность? Чему они вас научили? Как отличаются их установки и тренерские идеи?
– Я считаю, что Лобановский был гораздо более сильным тренером. Он создавал игроков. Тогда как Венгер брал уже готовых футболистов. Конечно, Арсен был толковый специалист и хороший человек. Все уважали его, он был очень интеллигентным, имел тренерский талант. В то же время Лобановский развивал футболистов и делал это без больших денег. Ему нужно было время, чтобы собрать команду, но какие же результаты он демонстрировал. Однако они оба – специалисты очень высокого уровня.
Олег Лужный в составе «Динамо» провел 347 матчей, отметившись 14 забитыми голами. В 1999 году «Арсенал» приобрел его за 2.75 миллиона евро. За лондонский коллектив Олег отыграл 110 поединков.
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