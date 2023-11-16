ДРАМБАЕВ: «Будет круто, если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону»

Защитник хорватского «Осиека» Александр Драмбаев поделился планами на будущее.

– Какие у Вас планы на будущее, Вы бы хотели остаться в Европе или вернуться в УПЛ?

– Конечно, я хочу остаться в Европе, потому что здесь чемпионаты намного лучше. Я очень сильно хотел бы поиграть в Испании, мне нравится по стилю Ла Лига. Буду работать, чтобы там оказаться.

– В «Жироне»?

– Можно и в «Жирону» или в какую-то другую команду, главное – чтобы Испания.

– Довбик и Цыганков сейчас зажигают в «Жироне», могли бы и Вас подтянуть.

– Если подтянут, это будет круто (смеется).