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  4. ДРАМБАЕВ: «Будет круто, если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону»
Испания
16 ноября 2023, 16:08 |
1093
1

ДРАМБАЕВ: «Будет круто, если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону»

Защитник «Осиека» поделился планами на будущее

16 ноября 2023, 16:08 |
1093
1
ДРАМБАЕВ: «Будет круто, если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону»
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Защитник хорватского «Осиека» Александр Драмбаев поделился планами на будущее.

– Какие у Вас планы на будущее, Вы бы хотели остаться в Европе или вернуться в УПЛ?

– Конечно, я хочу остаться в Европе, потому что здесь чемпионаты намного лучше. Я очень сильно хотел бы поиграть в Испании, мне нравится по стилю Ла Лига. Буду работать, чтобы там оказаться.

– В «Жироне»?

– Можно и в «Жирону» или в какую-то другую команду, главное – чтобы Испания.

– Довбик и Цыганков сейчас зажигают в «Жироне», могли бы и Вас подтянуть.

– Если подтянут, это будет круто (смеется).

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Александр Драмбаев Осиек Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона чемпионат Хорватии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Украинский футбол
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Shturmgewehr
Було б чудово!
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