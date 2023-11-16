ДРАМБАЕВ: «Будет круто, если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону»
Защитник «Осиека» поделился планами на будущее
Защитник хорватского «Осиека» Александр Драмбаев поделился планами на будущее.
– Какие у Вас планы на будущее, Вы бы хотели остаться в Европе или вернуться в УПЛ?
– Конечно, я хочу остаться в Европе, потому что здесь чемпионаты намного лучше. Я очень сильно хотел бы поиграть в Испании, мне нравится по стилю Ла Лига. Буду работать, чтобы там оказаться.
– В «Жироне»?
– Можно и в «Жирону» или в какую-то другую команду, главное – чтобы Испания.
– Довбик и Цыганков сейчас зажигают в «Жироне», могли бы и Вас подтянуть.
– Если подтянут, это будет круто (смеется).
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