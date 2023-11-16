Ювентус нацелился на подопечного Петракова, который играет в россии

«Ювентус» планирует во время январского трансферного окна усилить атаку команды. Приоритетный вариант – лидер «Сассуоло» Доменико Берарди.

По информации итальянского Sky Sport, альтернативой Берарди является игрок из чемпионата россии – Эдуард Сперцян, который выступает за «краснодар». Ожидается, что его трансфер обойдется «Ювентусу» в 15 миллионов евро – значительно дешевле, чем Берарди.

Отметим, что на счету Сперцяна 4 гола в 21 матче за сборную Армении, которую сейчас возглавляет Александр Петраков.