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Италия
16 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 15:27
627
1

Ювентус нацелился на подопечного Петракова, который играет в россии

Туринский клуб интересуется Эдуардом Сперцяном

16 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 15:27
627
1
Ювентус нацелился на подопечного Петракова, который играет в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

«Ювентус» планирует во время январского трансферного окна усилить атаку команды. Приоритетный вариант – лидер «Сассуоло» Доменико Берарди.

По информации итальянского Sky Sport, альтернативой Берарди является игрок из чемпионата россии – Эдуард Сперцян, который выступает за «краснодар». Ожидается, что его трансфер обойдется «Ювентусу» в 15 миллионов евро – значительно дешевле, чем Берарди.

Отметим, что на счету Сперцяна 4 гола в 21 матче за сборную Армении, которую сейчас возглавляет Александр Петраков.

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Ювентус Эдуард Сперцян Краснодар Доменико Берарди Сассуоло трансферы трансферы Серии A
Источник Sky Sport Italia
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