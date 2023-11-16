Италия16 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 15:27
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Ювентус нацелился на подопечного Петракова, который играет в россии
Туринский клуб интересуется Эдуардом Сперцяном
16 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 16 ноября 2023, 15:27
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«Ювентус» планирует во время январского трансферного окна усилить атаку команды. Приоритетный вариант – лидер «Сассуоло» Доменико Берарди.
По информации итальянского Sky Sport, альтернативой Берарди является игрок из чемпионата россии – Эдуард Сперцян, который выступает за «краснодар». Ожидается, что его трансфер обойдется «Ювентусу» в 15 миллионов евро – значительно дешевле, чем Берарди.
Отметим, что на счету Сперцяна 4 гола в 21 матче за сборную Армении, которую сейчас возглавляет Александр Петраков.
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