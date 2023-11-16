Дмитрий РИЗНЫК: «Все наши игроки в полной готовности»

Вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о тренировочном процессе национальной команды накануне решающего матча отбора к Евро-2024 против Италии:

«Сегодня занимались на немного скользком поле, попадали немного, но все это – то, что надо для отработки ударов. Как голкипер скажу, что наши игроки, которые их наносили, все в полной готовности. Мастерски выполняли. Кто конкретно? Не скажу, ведь было очень много ударов, и я не обращал на это внимания.

Сейчас уже много тактических занятий, отрабатываем много деталей. Не буду раскрывать секреты, но надеюсь, что они сработают в матче. Продолжается интенсивная работа, ребята выкладываются на все сто. Все общаются между собой, подсказывают друг другу. Так легче готовиться, и многие говорят, что это половина дела. Если на поле тяжело, а тебе подсказывают что-то, то становится лучше.

Многие ребята приехали из Европы, где они недавно позабивали мячи, поэтому находятся в хорошем настроении перед ответственной игрой. Что касается сборной Италии, то если взять ее состав, там все – звездные игроки. Они постоянно выступают на топ-уровне. Это очень сильная команда, и нам следует хорошо на нее настроиться.

У нас в голкиперском цехе сборной конкуренция на высоком уровне. Но я считаю, что так и должно быть. Это здоровое явление. А решать все, конечно, будет тренер».

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).