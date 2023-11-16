ВИДЕО. Партнер Миколенко по Эвертону возмутил фанатов сменой имиджа

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли поразил кардинальной сменой имиджа.

Экс-футболист сборной Англии, проведший за «трех львов» 37 матчей и забивший 3 гола, решил покрасить волосы в ярко-розовый цвет.

Такой поступок футболиста возмутил болельщиков «ирисок». «Интересно посмотреть на реакцию Шона Дайча», «Этот парень проср*л свою футбольную карьеру», «Когда ты легко зарабатываешь деньги и не знаешь, как их тратить! Этот цвет ужасен для мужчин», – писали в комментариях под видео, размещенном на странице барбершопа в Instagram.

Отметим, что 27-летний Деле Алли перед нынешним сезоном вернулся из аренды в турецком «Бешикташе» (15 матчей и 3 гола за «стамбульских орлов»), с тех пор не проведя ни одного матча за «Эвертон».