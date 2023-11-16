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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сомнений в атакующем потенциале Украины нет»
Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 15:05 |
198
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сомнений в атакующем потенциале Украины нет»

Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Италией

16 ноября 2023, 15:05 |
198
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сомнений в атакующем потенциале Украины нет»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от решающего матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.

– Это последний матч, он ключевой, поэтому ожидаю только результата, который бы дал возможность квалифицироваться на Евро 2024.

– Учитывая первую встречу с итальянцами, что должна исправить наша главная команда?
– Каждый футболист должен провести одну из лучших своих игр. А отсюда – команда должна выдать лучшую свою игру в этом цикле. Рецепт прост: надежность игры в обороне в целом, не дать итальянцам создавать моменты. Ведь сомнений в нашем атакующем потенциале нет.

– Что-то вызывает беспокойство в контексте сборной?
– Наши ребята, выступающие за рубежом, находятся в прекрасной форме, забивают голы, получают немало игрового времени, поэтому с их психологией все в порядке. Те, кто играет в Украине, также не имеют каких-то проблем. Поэтому я бы не стал сейчас искать вещи, которые могут отвлекать. Все хорошо, все готовы на 100% решать задачи.

– Стартовый состав прогнозируемый или есть позиции, на которых могут возникнуть сюрпризы?
– Думаю, все будет очень близко от того, как мы играли в последних играх. Но добавится Цыганков, который пропустил матчи в октябре из-за травмы.

– Какие противостояния на поле будут решающими?
– В первой игре с Италией упоминается, что противостояние Дзаньоло-Миколенко бросалось в глаза. Но Миколенко тогда, кажется, был не в лучшем состоянии. Оттуда шло очень-очень много угроз. И это было ключевым моментом не в нашу пользу. Надеюсь, что этого удастся избежать. Сейчас у итальянцев, как по мне, нет суперзвезд, но они очень сильны за счет командных действий. Есть Барелла, но это не тот игрок, который очень влияет на результат, хоть и очень влияет на игру.

– Может ли быть какая-то проблема в том, что нас заставляют сыграть спарринг с «Лехией»?
– Насколько я понимаю, мы не могли не сыграть этот матч. Но трагедии в этом никакой не вижу. Это будет игра тренировочного характера, в которой могут сыграть те ребята, которые играют меньше.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Дмитрий Михайленко сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Лехия Гданьск
Источник УПЛ-ТВ
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