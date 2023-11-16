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  4. Александр ДРАМБАЕВ: «Я был быстрее Мудрика на длинных дистанциях»
Англия
16 ноября 2023, 15:16 |
449
0

Александр ДРАМБАЕВ: «Я был быстрее Мудрика на длинных дистанциях»

Защитник «Осиека» рассказал об опыте тренировок с Михаилом Мудриком

16 ноября 2023, 15:16 |
449
0
Александр ДРАМБАЕВ: «Я был быстрее Мудрика на длинных дистанциях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник хорватского «Осиека» Александр Драмбаев рассказал об опыте тренировок с вингером «Челси» Михаилом Мудриком в юношеской команде «Шахтера».

– В юношеской команде «Шахтера» Вы играли вместе с Мудриком. Могли ли подумать в то время, что перед вами игрок за сто миллионов?

– Его и тогда называли самым перспективным футболистом Украины, поэтому я не удивлен. Можно было предположить, что он столько будет стоить.

– У Вас приличная скорость. Могли обогнать Мудрика на тренировках?

– У него очень хорошая стартовая скорость, а у меня на длинной дистанции. Он меня опережал без шансов на коротких дистанциях, а я его на длинных, там, где нужна выносливость.

– Как сейчас оцените его перспективы в «Челси»?

– Полгода назад я говорил, что ему нужна адаптация, ведь Мудрик перешел в лучший чемпионат мира в сильную команду и за большие деньги. То, что сегодня показывает Михаил – это далеко не все на что он способен, он может гораздо больше. Нужно немного подождать.

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Источник Sport.ua
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