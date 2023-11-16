Верес объявил 2 агентов персонами нон грата
Клуб рекомендует футболистам избегать сотрудничества с Максимом Карагодиным и Никитой Швецом
Ровенский «Верес» выпустил официальное заявление относительно футбольных агентов Максима Карагодина и Никиты Швеца:
«Руководство народного клуба «Верес» сообщает украинской футбольной общественности, что агенты Максим Карагодин и Никита Швец отныне являются персонами нон грата для нашего клуба.
Мы хотим подчеркнуть всем футболистам, особенно молодым футболистам украинских команд, чтобы они избегали сотрудничества с этими «функционерами», которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах».
Причиной такого поведения со стороны «Вереса» является то, что агенты сорвали трансфер Дмитрия Годи в «Карпаты», который мог пополнить казну ровенского клуба на 500 тысяч евро.
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