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  4. Верес объявил 2 агентов персонами нон грата
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 14:30 |
1175
0

Верес объявил 2 агентов персонами нон грата

Клуб рекомендует футболистам избегать сотрудничества с Максимом Карагодиным и Никитой Швецом

16 ноября 2023, 14:30 |
1175
0
Верес объявил 2 агентов персонами нон грата
НК Верес. Максим Карагодин и Никита Швец

Ровенский «Верес» выпустил официальное заявление относительно футбольных агентов Максима Карагодина и Никиты Швеца:

«Руководство народного клуба «Верес» сообщает украинской футбольной общественности, что агенты Максим Карагодин и Никита Швец отныне являются персонами нон грата для нашего клуба.

Мы хотим подчеркнуть всем футболистам, особенно молодым футболистам украинских команд, чтобы они избегали сотрудничества с этими «функционерами», которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах».

Причиной такого поведения со стороны «Вереса» является то, что агенты сорвали трансфер Дмитрия Годи в «Карпаты», который мог пополнить казну ровенского клуба на 500 тысяч евро.

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Источник ФК Верес
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