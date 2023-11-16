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  4. Георгий СУДАКОВ: «Называли Де Дзерби маленьким гением. Он – большой гений»
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 13:50 |
673
0

Георгий СУДАКОВ: «Называли Де Дзерби маленьким гением. Он – большой гений»

Игрок похвалил итальянского специалиста

16 ноября 2023, 13:50 |
673
0
Георгий СУДАКОВ: «Называли Де Дзерби маленьким гением. Он – большой гений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рад, что сумел пусть и короткий срок, но поработать под руководством наставника Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует «Брайтон» в АПЛ.

«Де Дзерби – очень хороший тренер, было приятно с ним работать. Он очень креативный, у него много идей, которые изменили наш футбол. Мы называли его маленьким гением. Но он показал своей работой, что является большим гением».

«За время работы с «Шахтером» он многое нам дал в плане понимания футбола. Я многому у него научился», — сказал Судаков.

«Брайтон» называют среди претендентов на Судакова.

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Георгий Судаков Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Брайтон
Источник La Gazzetta dello Sport
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