Георгий СУДАКОВ: «Называли Де Дзерби маленьким гением. Он – большой гений»
Игрок похвалил итальянского специалиста
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рад, что сумел пусть и короткий срок, но поработать под руководством наставника Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует «Брайтон» в АПЛ.
«Де Дзерби – очень хороший тренер, было приятно с ним работать. Он очень креативный, у него много идей, которые изменили наш футбол. Мы называли его маленьким гением. Но он показал своей работой, что является большим гением».
«За время работы с «Шахтером» он многое нам дал в плане понимания футбола. Я многому у него научился», — сказал Судаков.
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