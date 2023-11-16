Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает журналист Игорь Семйон.

Новое соглашение 75-летнего итальянца будет действовать до июня 2024 года. Источник отмечает, что некоторые клубы выступали за реформы судейского корпуса, против чего выступает сам Лучи.

Ранее Лучано сообщал, что после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины получает лишь половину от той зарплаты, которая прописана в договоре с УАФ.

Лучано Лучи в прошлом был квалифицированным итальянским рефери, который судил матчи Серии А и турниров УЕФА. Должность председателя комитета арбитров Украинской ассоциации футбола занял в 2015 году.