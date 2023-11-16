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  4. Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 13:53 |
677
14

Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи

Новое соглашение будет действовать до июня 2024 года

16 ноября 2023, 13:53 |
677
14
Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Лучано Лучи

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает журналист Игорь Семйон.

Новое соглашение 75-летнего итальянца будет действовать до июня 2024 года. Источник отмечает, что некоторые клубы выступали за реформы судейского корпуса, против чего выступает сам Лучи.

Ранее Лучано сообщал, что после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины получает лишь половину от той зарплаты, которая прописана в договоре с УАФ.

Лучано Лучи в прошлом был квалифицированным итальянским рефери, который судил матчи Серии А и турниров УЕФА. Должность председателя комитета арбитров Украинской ассоциации футбола занял в 2015 году.

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Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола продление контракта Игорь Семйон
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Комментарии 14
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bonv
Як вже дістала ця мафія...
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+5
Вася Пупкин
Таке враження, що це замкнуте коло! Пожиттєва посада?
Ответить
+2
Andr_Egor
Позорище...
Ответить
+2
turist86
Мафія безсмертна 
Ответить
+2
zelc006
Коли вже ми себе почнемо поважати. Як так? Ми що дебілоїди усі?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vbolivalnyk-Peter
От не розумію, у нас що своїх чиновників продажних мало, щоб керувати суддівським корпусом? Після приходу Лучі зі суддівством у нас з кожним роком стає все гірше.
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0
Milan1990
Кто принял такое решение?
Ответить
0
Milan1990
Ну вот реально, зачем???? зачем в военное время платить старому иностранцу такие деньги???? 
Ответить
0
Лига конференций без динамо
динамовские  сердца порешали 
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
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