Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:38
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0

Рух и норвежский Бранн совместно помогли украинским военным

Клубы также подписали договор о спортивном сотрудничестве

16 ноября 2023, 13:37 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:38
135
0
Рух и норвежский Бранн совместно помогли украинским военным
ФК Рух

Львовский «Рух» и один из самых популярных футбольных клубов Норвегии «Бранн» подписали договор о спортивном сотрудничестве и планируют развивать как футбольную коллаборацию, так и совместно поддерживать ВСУ.

«ФК «Рух» и «Бранн» являются спортивными организациями, но это социально-ответственные клубы. «Рух» с начала полномасштабного вторжения непрерывно помогает украинским военным и мы рады, что к нашей инициативе присоединились норвежские партнеры. Приятно, что наше сотрудничество зародилось именно благодаря сотрудничеству по помощи ВСУ. Параллельно мы планируем развивать нашу коллаборацию и в спортивном направлении. У нас уже есть определенные идеи и наработки, поэтому думаю, что вскоре мы воплотим эти проекты в жизнь. Это будет интересное сотрудничество, которое направлено как на помощь военным, так и на пользу украинскому футболу», – рассказал генеральный директор ФК «Рух» Игорь Дедишин.

Так, два клуба и ОО «Самооборона Львовщины» объединив усилия передали для украинских артиллеристов, в частности 45-й ОАБр, более 70 дронов, 8 автомобилей, аккумуляторы и разнообразное снаряжение для фронта.

«Наша задача – объединить футбольных болельщиков из разных стран и помочь украинцам. Среди фанатов футбольного клуба «Бранн» есть много людей, которые захотели поддержать Украину. Нужно вместе бороться против российских оккупантов и Норвегия готова помогать в этом. Мы знаем о команде «Рух» – это замечательный проект и сейчас клуб делает все, чтобы получить положительные результаты на внутренней арене. И сейчас у них это получается – несмотря на сильную конкуренцию сейчас вы занимаете 5-е место в УПЛ. Мы же болеем, чтобы вы смогли подняться и выше. Надеюсь, когда Украина победит, мы сможем сыграть против «Руха» в Украине, чтобы сюда приехали норвежские болельщики», – сказал член норвежского парламента Петер Фрьолих.

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Рух Львов Бранн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война чемпионат Норвегии по футболу
Источник Sport.ua
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