МЮ рассматривает возможность подписания 23-летнего нападающего Лечче

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Лечче» Николы Крстовича, сообщает издание TeamTalk.

Трансфер 23-летнего игрока сборной Черногории (12 матчей, 2 гола) может состояться уже в январе. «Красные дьяволы» недовольны игрой безальтернативного Расмуса Хойлунда, поэтому заинтересовались Крстовичем, стоимость которого Transfermarkt оценивает всего в 5 миллионов евро.

Никола Крстович перешел в «Лечче» летом 2023 года, когда итальянский клуб заплатил за него «Дунайской Стреде» 3.9 миллиона евро. В 11 матчах Серии А Никола отметился 4 забитыми мячами.