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  4. МЮ рассматривает возможность подписания 23-летнего нападающего Лечче
Англия
16 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:06
285
1

МЮ рассматривает возможность подписания 23-летнего нападающего Лечче

Никола Крстович может получить шанс показать себя в топ-клубе

16 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:06
285
1
МЮ рассматривает возможность подписания 23-летнего нападающего Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Крстович

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Лечче» Николы Крстовича, сообщает издание TeamTalk.

Трансфер 23-летнего игрока сборной Черногории (12 матчей, 2 гола) может состояться уже в январе. «Красные дьяволы» недовольны игрой безальтернативного Расмуса Хойлунда, поэтому заинтересовались Крстовичем, стоимость которого Transfermarkt оценивает всего в 5 миллионов евро.

Никола Крстович перешел в «Лечче» летом 2023 года, когда итальянский клуб заплатил за него «Дунайской Стреде» 3.9 миллиона евро. В 11 матчах Серии А Никола отметился 4 забитыми мячами.

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Лечче Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Расмус Хойлунд
Источник TeamTalk
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Микола Захарченко
Або це робота агентів , або МЮ зараз настільки  "  мілко плаває " , що  цікавиться ноунеймами . Колись славетний клуб набагато відстав від своїх сусідів з Сіті ...
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