Больше не 26 игроков. УЕФА сократит заявки сборных на Евро-2024
На чемпионат Европы можно будет снова заявить 23-х футболистов
После начала пандемии коронавируса заявки сборных на крупные турниры были расширены до 26 игроков, однако УЕФА убрал эту норму для Евро-2024.
Пандемия официально завершена, а на чемпионат Европы можно будет снова заявить 23 футболистов, как это было до Евро-2020. При этом возвращаться к трем заменам за матч уже не планируют.
Сборные должны будут подать окончательные заяви до 7 июня.
Сборная Украины в последнем матче группы отбора Евро-2024 сыграет против Италии, сохраняя шансы выйти в финальную часть.
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