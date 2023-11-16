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  4. Больше не 26 игроков. УЕФА сократит заявки сборных на Евро-2024
Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 12:30 |
1339
0

Больше не 26 игроков. УЕФА сократит заявки сборных на Евро-2024

На чемпионат Европы можно будет снова заявить 23-х футболистов

16 ноября 2023, 12:30 |
1339
0
Больше не 26 игроков. УЕФА сократит заявки сборных на Евро-2024
УАФ

После начала пандемии коронавируса заявки сборных на крупные турниры были расширены до 26 игроков, однако УЕФА убрал эту норму для Евро-2024.

Пандемия официально завершена, а на чемпионат Европы можно будет снова заявить 23 футболистов, как это было до Евро-2020. При этом возвращаться к трем заменам за матч уже не планируют.

Сборные должны будут подать окончательные заяви до 7 июня.

Сборная Украины в последнем матче группы отбора Евро-2024 сыграет против Италии, сохраняя шансы выйти в финальную часть.

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Евро-2024 УЕФА сборная Украины по футболу
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