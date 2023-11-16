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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 12:18 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:19
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Георгий СУДАКОВ: «Я счастлив, что Ювентус следит за мной»

Полузащитник «Шахтера» поделился эмоциями от слухов о переходе в чемпионат Италии

16 ноября 2023, 12:18 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:19
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Георгий СУДАКОВ: «Я счастлив, что Ювентус следит за мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился эмоциями от слухов о переходе в чемпионат Италии.

– Вы читали, что «Ювентус» следит за Вами?

– Да, я знаю, я счастлив. Я слежу за ним в TikTok. Но игроков выбирают клубы, а не наоборот. В детстве мне нравилось видеть Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Талант, воображение и личность.

– Вы следите за итальянским футболом?

– Я смотрю матчи «Милана» и «Интера» в еврокубках, «Ювентуса» также. Но также «Рома», «Наполи» всегда интересуют меня, я люблю смотреть футбол по телевизору. Особенно люблю наблюдать за игрой клубов, которые являются интересными, привлекательными и владеют мячом.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 14 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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