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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 11:56
172
0

Георгий СУДАКОВ: «Попасть на Евро – это наша мечта»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Италией

16 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 16 ноября 2023, 11:56
172
0
Георгий СУДАКОВ: «Попасть на Евро – это наша мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от решающего матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.

– Кем из итальянских игроков Вы восхищаетесь?

– Полузащитниками: Дзаньоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я очень уважаю их. Но мы будем бороться за победу и приложим все усилия. Победить Италию и попасть на Евро – это наша мечта. Первая, после мира в Украине, конечно.

– В матче против Италии в Милане Вы потеряли мяч, что стало причиной для 1-го гола в ворота Украины. Вы часто вспоминаете этот момент?

– Это опыт, конечно, неприятный, но я двигаюсь вперед. Я не думаю о прошлом. Моя позиция на поле требует большой ответственности, но мне нравится иметь такое влияние на игру, рисковать.

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник La Gazzetta dello Sport
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