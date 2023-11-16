Александр ДРАМБАЕВ: «Возможно, в УПЛ будет новый чемпион»
Бывший защитник «Шахтера» поделился мыслями по поводу чемпионата Украины сезона 2023/24
Бывший защитник «Шахтера», а ныне игрок «Осиека» Александр Драмбаев поделился мыслями относительно чемпионата Украины сезона 2023/24.
– Хорватский чемпионат по уровню сильно уступает бельгийскому?
– Конечно, что да. В Бельгии гораздо большая интенсивность и более сильные команды. Также лучше инфраструктура. В Бельгии более интересный чемпионат. Но нельзя сказать, что Хорватская лига слабая.
– А по сравнению с УПЛ?
– Трудно сказать, потому что в Украине я играл два года назад. С того времени многое изменилось. Я смотрю УПЛ и считаю, что в этом году чемпионат стал сильнее. «Полесье», «Кривбасс», «Днепр-1», «Черноморец» создают хорошую конкуренцию «Шахтеру» и «Динамо». УПЛ понемногу растет.
– В этом сезоне может быть новый чемпион в УПЛ?
– Другим командам будет тяжело, потому что «Шахтер» лучший на длинной дистанции. Многое будет зависеть от психологии. Если «Полесье» будет готовым в этом компоненте, то все возможно и может быть новый чемпион.
– Если пофантазировать, то какое бы место «Осиек» занял в нынешнем чемпионате Украины?
– Думаю, в топ-5 входил бы точно.
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