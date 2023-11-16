Александр ДРАМБАЕВ: «Возможно, в УПЛ будет новый чемпион»

Бывший защитник «Шахтера», а ныне игрок «Осиека» Александр Драмбаев поделился мыслями относительно чемпионата Украины сезона 2023/24.

– Хорватский чемпионат по уровню сильно уступает бельгийскому?

– Конечно, что да. В Бельгии гораздо большая интенсивность и более сильные команды. Также лучше инфраструктура. В Бельгии более интересный чемпионат. Но нельзя сказать, что Хорватская лига слабая.

– А по сравнению с УПЛ?

– Трудно сказать, потому что в Украине я играл два года назад. С того времени многое изменилось. Я смотрю УПЛ и считаю, что в этом году чемпионат стал сильнее. «Полесье», «Кривбасс», «Днепр-1», «Черноморец» создают хорошую конкуренцию «Шахтеру» и «Динамо». УПЛ понемногу растет.

– В этом сезоне может быть новый чемпион в УПЛ?

– Другим командам будет тяжело, потому что «Шахтер» лучший на длинной дистанции. Многое будет зависеть от психологии. Если «Полесье» будет готовым в этом компоненте, то все возможно и может быть новый чемпион.

– Если пофантазировать, то какое бы место «Осиек» занял в нынешнем чемпионате Украины?

– Думаю, в топ-5 входил бы точно.