Воспитанник Барселоны: «Все футболисты хотят играть за Реал Мадрид»
Алехандро Гримальдо из «Байера» удивил фанатов «Барселоны»
Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо намекнул, что не против перейти в «Реал»:
«Мадридский «Реал» - один из лучших клубов в мире, если не лучший. Все футболисты хотят играть там. Но сейчас я очень счастлив в «Байере». Здесь все прекрасно.
Я понимаю, почему «Барселона» не подписала меня летом на правах свободного агента. У них было достаточно игроков на моей позиции».
Напомним, 28-летний Гримальдо является воспитанником каталонской «Барселоны», но за 8 лет в системе клуба не провел ни одного матча за основную команду.
Этот сезон уже точно можно называть лучшим в карьере Алехандро. В 17 матчах за «Байер» левый защитник отметился 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
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