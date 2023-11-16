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  4. Воспитанник Барселоны: «Все футболисты хотят играть за Реал Мадрид»
Германия
16 ноября 2023, 11:23 |
813
1

Воспитанник Барселоны: «Все футболисты хотят играть за Реал Мадрид»

Алехандро Гримальдо из «Байера» удивил фанатов «Барселоны»

16 ноября 2023, 11:23 |
813
1
Воспитанник Барселоны: «Все футболисты хотят играть за Реал Мадрид»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо намекнул, что не против перейти в «Реал»:

«Мадридский «Реал» - один из лучших клубов в мире, если не лучший. Все футболисты хотят играть там. Но сейчас я очень счастлив в «Байере». Здесь все прекрасно.

Я понимаю, почему «Барселона» не подписала меня летом на правах свободного агента. У них было достаточно игроков на моей позиции».

Напомним, 28-летний Гримальдо является воспитанником каталонской «Барселоны», но за 8 лет в системе клуба не провел ни одного матча за основную команду.

Этот сезон уже точно можно называть лучшим в карьере Алехандро. В 17 матчах за «Байер» левый защитник отметился 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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Алехандро Гримальдо Реал Мадрид Байер Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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