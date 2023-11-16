Остап МАРКЕВИЧ: «Карпаты наблюдают за украинским рынком. Есть кандидаты»
Команда уверенно лидирует в Первой лиге
Помощник главного тренера «Карпат» Остап Маркевич рассказал о том, что клуб не против провести усиление состава в зимнее трансферное окно.
«Конечно, хочется выиграть Первую лигу. Каждый трофей добавляет всем уверенности в себе. Что касается трансферов, то мы наблюдаем за украинским рынком, хотя мы надеемся на прогресс наших игроков«.
«Но у нас есть несколько кандидатов на усиление, смотрим», – сказал Маркевич.
Лидера Первой лиги в последнее время связывают с игроками «Днепра-1» Алексеем Гуцуляком и Василием Кравцом.
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