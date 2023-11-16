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Украина. Первая лига
16 ноября 2023, 10:28 |
158
0

Остап МАРКЕВИЧ: «Карпаты наблюдают за украинским рынком. Есть кандидаты»

Команда уверенно лидирует в Первой лиге

16 ноября 2023, 10:28 |
158
0
Остап МАРКЕВИЧ: «Карпаты наблюдают за украинским рынком. Есть кандидаты»
ФК Карпаты. Остап Маркевич

Помощник главного тренера «Карпат» Остап Маркевич рассказал о том, что клуб не против провести усиление состава в зимнее трансферное окно.

«Конечно, хочется выиграть Первую лигу. Каждый трофей добавляет всем уверенности в себе. Что касается трансферов, то мы наблюдаем за украинским рынком, хотя мы надеемся на прогресс наших игроков«.

«Но у нас есть несколько кандидатов на усиление, смотрим», – сказал Маркевич.

Лидера Первой лиги в последнее время связывают с игроками «Днепра-1» Алексеем Гуцуляком и Василием Кравцом.

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Карпаты Львов Первая лига Украины Остап Маркевич
Источник ФК Карпаты Львов
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