Остап МАРКЕВИЧ: «Карпаты наблюдают за украинским рынком. Есть кандидаты»

Помощник главного тренера «Карпат» Остап Маркевич рассказал о том, что клуб не против провести усиление состава в зимнее трансферное окно.

«Конечно, хочется выиграть Первую лигу. Каждый трофей добавляет всем уверенности в себе. Что касается трансферов, то мы наблюдаем за украинским рынком, хотя мы надеемся на прогресс наших игроков«.

«Но у нас есть несколько кандидатов на усиление, смотрим», – сказал Маркевич.

Лидера Первой лиги в последнее время связывают с игроками «Днепра-1» Алексеем Гуцуляком и Василием Кравцом.