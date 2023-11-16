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16 ноября 2023, 10:12 |
989
1

В хорватском Осиеке рассказали о ситуации Гармаша

Информацией поделился Драмбаев

16 ноября 2023, 10:12 |
989
1
В хорватском Осиеке рассказали о ситуации Гармаша
ФК Осиек. Денис Гармаш

Защитник «Шахтера» Александр Драмбаев, который на правах аренды выступает за хорватский «Осиек» рассказал о ситуации экс-игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Появилась информация о том, что клуб не рассчитывает на хавбека.

– Что сейчас происходит с Денисом Гармашем? Почему он перестал попадать в стартовый состав Осиека?

– Да, не попадает, но я не знаю, что вам сказать. Я могу отвечать только за себя. Этот вопрос вам лучше задать Гармашу.

– В прессе пишут, что новый тренер на него не рассчитывает и Осиек готов продать Гармаша зимой.

– Я тоже прочитал об этом вчера в прессе. Раньше я об этом не слышал.

– Что говорит Денис по поводу этой ситуации?

– Мы еще не говорили на эту тему. Может быть, поговорим сегодня на тренировке.

– Вы помогали Гармашу с адаптацией?

– Да, я помогал ему найти квартиру и решать банковские проблемы, потому что у Хорватии непростая система. Могу сказать, что он уже приспособился, у него все нормально.

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Источник Украинский футбол
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fifa2020
Хто випустив Гармаша, ставив свій підпис - відправити на фронт!
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