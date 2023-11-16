«Миколенко наслаждается моментом». Тренер Эвертона расхвалил украинца

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил два гола в последних двух матчах команды, однако тренер Шон Дайч ценит в первую очередь оборонительные качества игрока.

«Мое мнение, что оборона для защитника должна быть на первом месте. Поэтому тебя называют защитником. Сейчас футбол изменился, но я люблю защитников, которые умеют обороняться. И Миколенко точно умеет это делать».

«Но сейчас он начал показывать, что может проявить себя и в атаке. Виталий – мобильный игрок, сильный. Его физическая форма постоянно улучшается. И его психологический настрой».

«Он заслуживает ту похвалу, которую получает. И сейчас Миколенко наслаждается моментом», — сказал Дайч.