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  4. «Миколенко наслаждается моментом». Тренер Эвертона расхвалил украинца
Англия
16 ноября 2023, 09:28 |
1252
0

«Миколенко наслаждается моментом». Тренер Эвертона расхвалил украинца

Шон Дайч доволен игрой Виталия

16 ноября 2023, 09:28 |
1252
0
«Миколенко наслаждается моментом». Тренер Эвертона расхвалил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил два гола в последних двух матчах команды, однако тренер Шон Дайч ценит в первую очередь оборонительные качества игрока.

«Мое мнение, что оборона для защитника должна быть на первом месте. Поэтому тебя называют защитником. Сейчас футбол изменился, но я люблю защитников, которые умеют обороняться. И Миколенко точно умеет это делать».

«Но сейчас он начал показывать, что может проявить себя и в атаке. Виталий – мобильный игрок, сильный. Его физическая форма постоянно улучшается. И его психологический настрой».

«Он заслуживает ту похвалу, которую получает. И сейчас Миколенко наслаждается моментом», — сказал Дайч.

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Эвертон Виталий Миколенко Шон Дайч чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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