Другие новости16 ноября 2023, 01:40 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
Важные события во всех видах спорта
16 ноября 2023, 01:40 |
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В четверг, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Кипр – Испания
21:45 Лихтенштейн – Португалия
21:45 Словакия – Исландия
ТЕННИС
15:30 Новак Джокович – Хуберт Хуркач
22:00 Янник Синнер – Стефанос Циципас
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