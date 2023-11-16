ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября

В четверг, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Кипр – Испания

41.00 – 17.50 – 1.04

21:45 Лихтенштейн – Португалия

95.00 – 28.00 – 1.01

21:45 Словакия – Исландия

1.77 – 3.62 – 5.00

ТЕННИС

15:30 Новак Джокович – Хуберт Хуркач

1.18 – 5.44

22:00 Янник Синнер – Стефанос Циципас

1.33 – 3.61