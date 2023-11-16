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16 ноября 2023, 01:40 |
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября

Важные события во всех видах спорта

16 ноября 2023, 01:40 |
32
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В четверг, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Кипр – Испания

Favbet 41.00 – 17.50 – 1.04

21:45 Лихтенштейн – Португалия

Favbet 95.00 – 28.00 – 1.01

21:45 Словакия – Исландия

Favbet 1.77 – 3.62 – 5.00

ТЕННИС

15:30 Новак Джокович – Хуберт Хуркач

Favbet 1.18 – 5.44

22:00 Янник Синнер – Стефанос Циципас

Favbet 1.33 – 3.61

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Источник Sport.ua
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