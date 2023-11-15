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Италия
15 ноября 2023, 23:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:53
198
0

Есть еще один! В Серии А найден очередной поклонник незаконных ставок

Алессандро Флоренци уличен в противоправном

15 ноября 2023, 23:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:53
198
0
Есть еще один! В Серии А найден очередной поклонник незаконных ставок
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Флоренци

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци попал под следствие прокуратуры Турина по делу о незаконных ставках.

32-летний итальянец внесен в реестр подозреваемых по поводу злоупотребления игровой и букмекерской деятельностью.

Напомним, что в Италии уже находятся под следствием по тому же делу бывший одноклубник Флоренци по римской «Роме» Николо Дзаньоло, а также бывший капитан «Милана» Сандро Тонали и Николо Фаджиоли из «Ювентуса».

Ни игрок, ни «Милан» данную информацию в отношении Флоренци не комментируют. Сообщается, что Алессандро в ближайшие несколько дней отправится в Турин, чтобы ответить на вопросы прокурора.

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Серия A чемпионат Италии по футболу ставки скандал Алессандро Флоренци Милан
Источник La Gazzetta dello Sport
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