Есть еще один! В Серии А найден очередной поклонник незаконных ставок
Алессандро Флоренци уличен в противоправном
Защитник «Милана» Алессандро Флоренци попал под следствие прокуратуры Турина по делу о незаконных ставках.
32-летний итальянец внесен в реестр подозреваемых по поводу злоупотребления игровой и букмекерской деятельностью.
Напомним, что в Италии уже находятся под следствием по тому же делу бывший одноклубник Флоренци по римской «Роме» Николо Дзаньоло, а также бывший капитан «Милана» Сандро Тонали и Николо Фаджиоли из «Ювентуса».
Ни игрок, ни «Милан» данную информацию в отношении Флоренци не комментируют. Сообщается, что Алессандро в ближайшие несколько дней отправится в Турин, чтобы ответить на вопросы прокурора.
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