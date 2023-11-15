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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 16 ноября 2023, 00:07
297
0

ВИДЕО. Две тренировки сборной Украины в день рождения Виктора Цыганкова

Идет тактическая наработка игровой схемы на противостояние с Италией

15 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 16 ноября 2023, 00:07
297
0
ВИДЕО. Две тренировки сборной Украины в день рождения Виктора Цыганкова
УАФ

Утро третьего дня сбора, 15 ноября, в польском Гданьске национальная сборная Украины начала с фитнес-занятия.

Тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил комплекс упражнений на гибкость мышц и подвижность суставов, а также для активации мышц-стабилизаторов тела. Вся указанная работа необходима и для профилактики травм, и для физической подготовки к вечерней тренировке.

Собственно, игровое занятие стало первым на сборе, в котором одновременно смогли принять участие все вызванные в национальную команду исполнители, ведь во время предварительных тренировок игроки работали в разных группах, выравнивая функциональное состояние.

Сегодня, 15 ноября, после пробежки и разминки сборники отрабатывали пасинг с ударами по воротам. Были розыгрыши разных комбинаций с доставкой мяча в зону завершения атаки.

Основная часть тренировки – тактическая с наработкой игровой схемы на противостояние с Италией. Именно в игровых сериях с тактическим уклоном Сергей Ребров и его тренерский штаб проводят целенаправленную работу по подготовке к решающему поединку.

Продолжением тренировочного процесса станет и завтрашний спарринг с гданьской «Лехией», которая состоится на городской арене (16 ноября в 17:00). Эта встреча имеет чисто подготовительный статус, поэтому состоится за закрытыми дверями.

ВИДЕО. Две тренировки сборной Украины в день рождения Виктора Цыганкова

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Источник Украинская ассоциация футбола
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