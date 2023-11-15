МАРСЕЛО: «Спровоцируете Месси — он разозлится»

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело вспомнил очные противостояния на поле с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

«Месси совсем не разговаривал во время игр. Я тоже старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.

Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – заявил Марсело.