МАРСЕЛО: «Спровоцируете Месси — он разозлится»
Бразилец – об играх против аргентинского нападающего
Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело вспомнил очные противостояния на поле с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета американского клуба «Интер Майами».
«Месси совсем не разговаривал во время игр. Я тоже старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.
Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – заявил Марсело.
Марсело играл за «Реал» с 2007 по 2022 год, а Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории Эль Класико (26 голов), приняв участие в 43 матчах против мадридского клуба.
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