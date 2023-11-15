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15 ноября 2023, 21:31 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:47
636
0

МАРСЕЛО: «Спровоцируете Месси — он разозлится»

Бразилец – об играх против аргентинского нападающего

15 ноября 2023, 21:31 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:47
636
0
МАРСЕЛО: «Спровоцируете Месси — он разозлится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лио и Марсело

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело вспомнил очные противостояния на поле с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

«Месси совсем не разговаривал во время игр. Я тоже старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.

Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – заявил Марсело.

Марсело играл за «Реал» с 2007 по 2022 год, а Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории Эль Класико (26 голов), приняв участие в 43 матчах против мадридского клуба.

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Источник Sport.es
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