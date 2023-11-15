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15 ноября 2023, 23:19 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:28
114
0

Зинченко вошел в символическую сборную недели от EA FC 24

В матче Арсенала против Бернли Александр забил гол

15 ноября 2023, 23:19 | Обновлено 15 ноября 2023, 23:28
114
0
Зинченко вошел в символическую сборную недели от EA FC 24
Twitter. Александр Зинченко

Украинский игрок английского клуба Арсенал Александр Зинченко попал в команду недели от игры EA Sports FC 24.

Украинец получил рейтинг 84. Вместе с ним лучшими оказались: Киллиан Мбаппе (92), Карим Бензема (91), Родриго (86), Димарко Федерико (86), Одилон Коссуну (86), Линн Уильямс (86), Пауло Гассанига (84), Фредрик Аурснес (84), Кристиан Торстведт (83), Квинтен Тимбер (83).

EA Sports FC 24 — компьютерная игра в жанре спортивного симулятора. Первая игра в серии EA Sports FC после завершения договора между EA и Международной федерацией футбола (FIFA), разработанная компанией EA Vancouver под издательством Electronic Arts.

Напомним, что в матче Арсенала против Бернли (3:1) Александр Зинченко забил один гол.

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киберспорт EA Sports FC 24 Александр Зинченко символическая сборная Килиан Мбаппе Карим Бензема Родриго Гоес Федерико Димарко Пауло Гассанига Фредрик Эурснес
Источник Sport.ua
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