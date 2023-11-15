Зинченко вошел в символическую сборную недели от EA FC 24

Украинский игрок английского клуба Арсенал Александр Зинченко попал в команду недели от игры EA Sports FC 24.

Украинец получил рейтинг 84. Вместе с ним лучшими оказались: Киллиан Мбаппе (92), Карим Бензема (91), Родриго (86), Димарко Федерико (86), Одилон Коссуну (86), Линн Уильямс (86), Пауло Гассанига (84), Фредрик Аурснес (84), Кристиан Торстведт (83), Квинтен Тимбер (83).

EA Sports FC 24 — компьютерная игра в жанре спортивного симулятора. Первая игра в серии EA Sports FC после завершения договора между EA и Международной федерацией футбола (FIFA), разработанная компанией EA Vancouver под издательством Electronic Arts.

Напомним, что в матче Арсенала против Бернли (3:1) Александр Зинченко забил один гол.