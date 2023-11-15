«Ты меня уважаешь?». Тренеры Ла Лиги провели встречу с арбитрами

Федерация футбола Испании после ряда скандальных матчей Ла Лиги провела встречу тренеров команд чемпионата Испании с арбитрами.

Ожидалось, что стороны должны были спокойно обсудить последние конфликты и обменяться идеями. Больше всех на встрече говорил наставник «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянец считает, что арбитры не уважают тренеров.

«Как прошла встреча. Да отлично. Нет, на самом деле это было хаос. Арбитры нас не понимают».

По информации СМИ, во время встречи Анчелотти сказал судьям: «Вы говорите про уважение? А кто тренеров будет уважать? Почему вы нас не уважаете. Никого уважения к наставникам», — заявил Анчелотти и покинул встречу досрочно.