Лидеру УПЛ – дополнительный отдых. Днепр-1 последним возобновит тренировки

После победы в 14 туре чемпионата УПЛ над «Шахтером» 3:1 главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов пообещал предоставить подопечным дополнительный выходной день. Наставник слов на ветер не бросал.

Как стало известно Sport.ua, днепряне возобновят тренировочный процесс значительно позже других элитных отечественных команд – 18 ноября. Пригодилось им и то, что следующий поединок «Днепра-1» с «Черноморцем» будет завершать программу 15 тура и пройдет 27 ноября.

Во время паузы в чемпионате УПЛ в расположении днепрян будут отсутствовать Александр Сваток, Александр Пихаленок, которых вызвали в национальную сборную Украины, и игроки молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский и травмированный Игорь Когут.

«Днепр-1» лидирует в чемпионате УПЛ, набрав 30 очков.

Стало известно расписание матчей 16 и 17 туров УПЛ.