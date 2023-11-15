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Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 19:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:13
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0

Лидеру УПЛ – дополнительный отдых. Днепр-1 последним возобновит тренировки

Юрий Максимов предоставил комнаде дополнительный выходной

15 ноября 2023, 19:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:13
190
0
Лидеру УПЛ – дополнительный отдых. Днепр-1 последним возобновит тренировки
ФК Днепр-1

После победы в 14 туре чемпионата УПЛ над «Шахтером» 3:1 главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов пообещал предоставить подопечным дополнительный выходной день. Наставник слов на ветер не бросал.

Как стало известно Sport.ua, днепряне возобновят тренировочный процесс значительно позже других элитных отечественных команд – 18 ноября. Пригодилось им и то, что следующий поединок «Днепра-1» с «Черноморцем» будет завершать программу 15 тура и пройдет 27 ноября.

Во время паузы в чемпионате УПЛ в расположении днепрян будут отсутствовать Александр Сваток, Александр Пихаленок, которых вызвали в национальную сборную Украины, и игроки молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский и травмированный Игорь Когут.

«Днепр-1» лидирует в чемпионате УПЛ, набрав 30 очков.

Стало известно расписание матчей 16 и 17 туров УПЛ.

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Источник Sport.ua
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